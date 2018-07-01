Заявление прозвучало на конференции Национального совета сопротивления Ирана, который базируется в Париже. Организация объединяет оппозиционные силы Ирана.

Правящий режим Ирана находится на грани падения, считает адвокат президента США Дональда Трампа, прежний мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Как сообщает Reuters, соответствующее заявление он сделал на конференции Национального совета сопротивления Ирана, который базируется в Париже. Организация объединяет оппозиционные силы Ирана, который действуют в изгнании за пределами страны.

«Сейчас мы реально можем наблюдать конец режима в Иране», – сказал Джулиани.

Он упомянул прошедшие в стране акции протеста, вызванные валютным кризисом после того, как Трамп объявил о выходе из ядерной сделки 2015 года.

«Если самая большая экономическая держава прекратит вести с вами бизнес, вы рухнете, а санкции будут становиться все сильнее, сильнее и сильнее», – сказал Джулиани.

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