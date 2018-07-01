Премьер Нидерландов Марк Рютте хотел бы, чтобы гибель рейса МН17 стала одной из тем во время грядущей встречи Трампа с Владимиром Путиным.

Во время саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе Нидерландам удалось заручиться поддержкой всех стран ЕС в своем стремлении добиться осуждения виновных в нападении на рейс МН17. Как сказал в интервью телекомпании NOS премьер Нидерландов Марк Рютте, для него стало незабываемым моментом, когда он узнал, что в этом вопросе за Нидерландами стоит весь Евросоюз.

Рютте добавил, что он надеется также заручиться поддержкой США и поднимет этот вопрос во время свой встречи с президентом Дональдом Трампом на следующей неделе. Нидерландский премьер хотел бы, чтобы гибель рейса МН17 стала одной из тем во время грядущей встречи Трампа с Владимиром Путиным.

«Нидерланды выступают за разговор с Россией, однако в то же время мы не должны забывать, что произошло в Крыму и Восточной Украине», – цитирует слова премьера Рютте нидерландский канал NOS.

В пятницу были опубликованы официальные выводы о тех договоренностях, которых удалось достичь лидерам стран ЕС в Брюсселе. В список договоренностей, действительно, попал и призыв к ответственности в адрес России:

«Европейский совет напоминает о своей полной поддержке Резолюции Совета Безопасности ООН 2166 о нападении на рейс MH-17 и призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по установлению истины и правосудия».

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