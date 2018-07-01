В на проспекте Соборности на высокой скорости въехал в заднюю часть ZAZ, водитель которого в результате столкновения потерял сознание, передает со ссылкой на .

Воспользовавшись беспомощным состоянием пострадавшего мужчины, пассажиры иномарки ограбили его и скрылись с места . Об этом сообщает Оперативный в Facebook.

"По информации от очевидцев аварии, по неизвестным причинам, на довольно высокой скорости въехал в заднюю часть ZAZ. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают правоохранители, образовался небольшой затор", - говорится в сообщении.

Водитель ZAZ получил перелом ребер и серьезную травму спины. Свидетели инцидента рассказали, что пассажиры украли у водителя ZAZ телефон и скрылись. При этом водителя иномарки зажало в салоне. Правоохранители отмечают, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

В возле Индустриального моста пьяный водитель устроил масштабное . В результате инцидента пострадали две машины, а авто виновника повисло на ступеньках тротуара.

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