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Саакашвили: Украина - ключ к сопротивлению путинской России, это тот могильный камень, которым придавят Путина
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01.07.2018 07:49
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Экс-президент Грузиии Михаил Саакашвили заявил, что на оставит
украинцев в борьбе против режима президента РФ Владимира Путина, а
в Грузии планирует поддержать кандидата в президенты от народной
коалиции. Саакашвили: Успех Украины важен не только украинцам,
но и всем другим народам бывшего СССР Фото: Mikheil Saakashvili /
Facebook "Украина – это ключ к сопротивлению путинской России, это
тот могильный камень, которым придавят [президента России
Владимира] Путина! Успех Украины важен не только украинцам, но и
грузинам, эстонцам, латышам, литовцам, и всем другим народам
бывшего СССР. Против совка, который Путин пытается выкопать из
могилы. Поэтому я ни за что не оставлю украинцев одних в их борьбе
против того ворья, которое работает на успех планов Путина!" –
заявил он.Саакашвили добавил, что в Украине борется в том числе за
независимость Грузии."В Грузии я поддержку кандидата в президенты
от широкой народной коалиции, а в Украине продолжу борьбу за то,
чтобы украинцы жили не хуже швейцарцев", – подытожил он.
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/2009551579075213
Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а
также с 2008-го по 2013-й годы. В стране против него открыты
четыре уголовных дела.28 июня стало известно, что суд города
Тбилиси признал Саакашвили виновным по делу об избиении
депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Политика
заочно приговорили к шести годам лишения свободы и на два года и
три месяца лишили права занимать определенные должности.Саакашвили
является лидером грузинской партии "Единое национальное
движение".После выдворения из Украины с февраля 2018 года
он проживает в Нидерландах.В апреле Саакашвили заявил о
намерении вернуться в Грузию, но не сообщил, будет ли участвовать в
октябрьских выборах президента Грузии.
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