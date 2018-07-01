Экс-президент Грузиии Михаил Саакашвили заявил, что на оставит украинцев в борьбе против режима президента РФ Владимира Путина, а в Грузии планирует поддержать кандидата в президенты от народной коалиции. Саакашвили: Успех Украины важен не только украинцам, но и всем другим народам бывшего СССР Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook "Украина – это ключ к сопротивлению путинской России, это тот могильный камень, которым придавят [президента России Владимира] Путина! Успех Украины важен не только украинцам, но и грузинам, эстонцам, латышам, литовцам, и всем другим народам бывшего СССР. Против совка, который Путин пытается выкопать из могилы. Поэтому я ни за что не оставлю украинцев одних в их борьбе против того ворья, которое работает на успех планов Путина!" – заявил он.Саакашвили добавил, что в Украине борется в том числе за независимость Грузии."В Грузии я поддержку кандидата в президенты от широкой народной коалиции, а в Украине продолжу борьбу за то, чтобы украинцы жили не хуже швейцарцев", – подытожил он. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/2009551579075213 Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й годы. В стране против него открыты четыре уголовных дела.28 июня стало известно, что суд города Тбилиси признал Саакашвили виновным по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Политика заочно приговорили к шести годам лишения свободы и на два года и три месяца лишили права занимать определенные должности.Саакашвили является лидером грузинской партии "Единое национальное движение".После выдворения из Украины с февраля 2018 года он проживает в Нидерландах.В апреле Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию, но не сообщил, будет ли участвовать в октябрьских выборах президента Грузии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки саакашвили грузии против президента что Теги: мир