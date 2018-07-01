Кто и как управляет светофорами в Украине По теме: Ежедневно, преодолевая километры дорог, мы видим десятки светофоров, воспринимая их, как нечто обыденное и простое. И редко задумываемся, кто и как управляет их работой, а между тем, система эта сложная и многогранная. В этим заведует коммунальное предприятие «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД), в который мы и обратились за разъяснениями, пишет со ссылкой на . Светофоры: как это работает Проникнув в «недра» ЦОДД, нам удалось краешком глаза заглянуть за кулисы работы сложной автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), а также пообщаться с его интересными сотрудниками. Работа всех светофорных объектов столицы осуществляется с помощью локального и координированного управления. Сейчас на балансе КП «ЦОДД» находится 646 светофорных объектов, 412 из которых подключено к системе Центрального пункта управления АСУДД. Эта цифра может меняться в зависимости от обстоятельств.





То, в каком алгоритме и техническом состоянии находятся все подключенные светофорные объекты, операторы центра видят на мониторах в режиме реального времени. К примеру, вышедший из строя светофорный объект на схеме начинает светиться красным. О чем сотрудники ЦОДД немедленно уведомляют, как свое техническое подразделение, так и патрульную полицию. Скорость проведения ремонта вышедшего из строя светофора зависит от тяжести поломки и от места его расположения. А вот полиция должна выезжать на место немедленно, чтобы проводить ручное регулирование движения до тех пор, пока работа светофорного объекта не будет восстановлена. Однако, по словам сотрудников ЦОДД, на сегодняшний день патрульная полиция не всегда реагирует на эти сообщения.





Специфически заботиться о работе светофоров приходится и в том случае, когда, к примеру, «Киевэнерго» отключает какие-нибудь районы от питания. Чтобы поддерживать работоспособность светофоров, сотрудники ЦОДД выезжают на место со своими генераторами, обеспечивая приборы резервным питанием. Как происходит настройка светофора Каждый светофор работает в индивидуальном временном режиме – циклограмме. То есть, у светофорного объекта есть несколько таких режимов, каждый из которых меняется в определенное время суток в зависимости от условий трафика. Такие изменения в работе светофора могут происходить также в зависимости от дня недели, сезона, перекрытия соседних улиц и даже погодных и социальных условий.



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А вот разработкой этих циклограмм в Украине пока занимаются не компьютерные программы. Их до сих пор рассчитывают вручную специальные проектанты – экспертные команды из инженеров организации дорожного движения. Выезжая на место и наблюдая за трафиком, они производят расчеты, на основе которых разрабатывают циклограммы. Если в каком-либо месте происходят изменения – растет число , на работу светофора жалуются граждане, или рядом строятся жилые дома/ТЦ, в циклограммы вносятся корректировки.





Изменения в режим работы светофорного регулирования вносятся инженерами организации дорожного движения. За каждым из них, на основании предварительно согласованных документов с Управлением патрульной полиции, закреплено определенное количество светофоров . Практически ежедневно они обходят своих «подопечных», сверяя показатели пропускной способности светофора с нормативами (да! такие существуют), и при необходимости, вносят корректировки в циклограммы. " width="1200" height="900" /> Так что же делать с желтым? Конечно, оказавшись в центре по управлению работой светофоров, нам было интересно узнать мнение профессионалов по «злополучному» желтому и желтому мигающему сигналам, которые в последнее время активно винят в резонансных украинских .



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По мнению сотрудников ЦОДД, и желтый и желтый мигающий сигналы являются абсолютно необходимыми. И по причине подписания Украиной Венецианской конвенции о дорожном движении, и в связи с их практической необходимостью. Оба этих сигнала предупреждают всех участников дорожного движения об опасности, призывая проявлять внимание и осторожность. К тому же, автомобиль – это механизм с массой и инерцией, и остановиться одномоментно он не может.



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На зеленый авто движется, мигающий зеленый дает ему возможность оттормозиться, желтый помогает разгрузить светофорный объект, и подготовиться к старту. Именно следовательно во всех странах мира светофоры трехцветные. Так что в громких украинских следует обвинять не работу светофоров, а самих участников аварий, которые не следовали знакам и ПДД. Относительно желтого мигающего. Сейчас время его включения и выключения в ночное время в Украине не определено законодательно. Эта функция возложена на местные органы самоуправления, и данный временной промежуток устанавливается индивидуально для каждого населенного пункта. В желтый мигающий в ночное время работает с 01:00 до 05:00.





И, как отметили эксперты, его включение в ночное время действительно экономит электроэнергию. Изначально, когда светофоры оснащались обычными лампами накаливания, данная экономия была существенной – доходила практически до 50%. Сейчас же, с применением, светодиодных ламп и энергоэффективного оборудования, эта экономия стала в разы меньшей, однако она имеет место быть. " width="960" height="720" /> В целом же, специалисты ЦОДД считают, что в Украине циклограммы светофоров современны, эффективны и понятны водителям. Их существенное изменение может повлечь за собой резкий скачок увеличения количества аварий. И прежде чем вносить в них правки, к примеру, перенимая европейский опыт, нужно все серьезно обдумать и просчитать. Сообщение появились сначала на .











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