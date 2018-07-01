Военно-морское судно Южной Кореи в тестовом режиме провело сеанс
радиосвязи с северокорейским патрульным катером. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке ВМФ Южной Кореи восстановили
радиосвязь с военными из КНДР Фото: ЕРА Сообщается, что
военно-морское судно Южной Кореи связалось с патрульным катером
КНДР, который сразу же ответил на вызов. Тестовый сеанс связи
продолжался девять часов.Морское сообщение между странами
прервалось в 2008 году, когда Пхеньян перестал отвечать на сигналы
Южной Кореи.В апреле 2018 года Ким Чен Ын объявил
о прекращении ядерных и ракетных
испытаний ради диалога с Южной Кореей и США. В
подтверждение своих мирных намерений в КНДР демонтировали
ядерный полигон Пунгери.12 июня в Сингапуре прошла встреча Ким Чен
Ына и президента США Дональда Трампа. По итогам состоявшегося в
этот же день американско-северокорейского саммита было
подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР
гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной
денуклеаризации Корейского полуострова.
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