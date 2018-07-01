Военно-морское судно Южной Кореи в тестовом режиме провело сеанс радиосвязи с северокорейским патрульным катером. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ВМФ Южной Кореи восстановили радиосвязь с военными из КНДР Фото: ЕРА Сообщается, что военно-морское судно Южной Кореи связалось с патрульным катером КНДР, который сразу же ответил на вызов. Тестовый сеанс связи продолжался девять часов.Морское сообщение между странами прервалось в 2008 году, когда Пхеньян перестал отвечать на сигналы Южной Кореи.В апреле 2018 года Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний ради диалога с Южной Кореей и США. В подтверждение своих мирных намерений в КНДР демонтировали ядерный полигон Пунгери.12 июня в Сингапуре прошла встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По итогам состоявшегося в этот же день американско-северокорейского саммита было подписано соглашение: Вашингтон пообещал предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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