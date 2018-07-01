В воскресенье, 1 июля, председательство в Совете Европейского Союза сегодня переходит от Болгарии к Австрии. Об этом пишет DW.

Так, в австрийском курортном городе Шладминг в субботу, 30 июня, состоялась торжественная церемония передачи председательства. В мероприятии приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент ЕС Дональд Туск.

"Это для нас большая честь, но в то же время и большая ответственность. Поскольку мы знаем, что ситуация в мире сейчас является сложной", - сказал Курц. Отметим, председательство Австрии в ЕС продлится следующие полгода. Оно будет проходить под лозунгом "Европа, которая защищает".

Как сообщал svodka.net, в Австрии приняли решение об усилении охраны канцлера Себастьяна Курца и министров , так как после сообщения о закрытии семи мечетей на территории страны и высылке имамов через соцсети стали поступать угрозы в их адрес.

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