Продолжаются работы по-ликвидации подтопления в результате сильного ливня в Чернигове. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Черниговской области.

“30 июня в 06:30 в г. Чернигове прошли сильные ливни, в результате чего произошло подтопление 110 домохозяйств и учреждений на 40 улицах города. Для проведения аварийно-спасательных работ привлекалось 18 единиц техники, 13 мотопомп и 69 человек личного состава Управления ГСЧС Украины в Черниговской области. За время проведения работ по откачке подтопленных территорий и домов было подкаченно 7000 куб. метров воды”, — сообщили спасатели.

Также в ГСЧС предоставили информацию о пострадавших: “Силами отделения аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда спецназначения с помощью двух резиновых лодок с зоны подтопления эвакуированы 16 человек, из которых трое передано медицинским работникам”.

По состоянию на 6:00 для проведения аварийно-спасательных работ привлечена 1 единица техники и 5 человек личного состава спасателей города по ул. Десняка, 60.

Ликвидация последствий подтопления продолжается.

Как сообщал в результате интенсивных осадков произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах Чернигова.

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