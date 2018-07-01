Чтобы украинцы не потеряли толерантность и не свалились в шовинизм, правоохранительная система должна заставить людей соблюдать законы независимо от их национальности или должности, заявил глава Соцпартии Илья Кива. Илья Кива: Или вы будете соблюдать законы, почитать государство и людей, или вы будете кормить вшей в тюрьмах! Фото: Илья Кива / Facebook "Они грабят, занимаются мошенничеством, торгуют наркотиками и все это, конечно, вызывает негативную реакцию в обществе. Что нужно, чтобы мы, украинцы, не потеряли толерантность и не свалились в шовинизм? Позиция государства и в первую очередь – правоохранительной системы, которая должна заставить людей, проживающих на территории Украины, соблюдать законы независимо от их национальности или должности! Неминуемость наказания заставит даже цыган изменить свой образ жизни и в последствии избежать негативного отношения и проявления насилия по отношению к себе. Общество перестанет чувствовать исходящую от них опасность, которая заставляет проявлять насилие. Срабатывает инстинкт самосохранения", – написал политик.Кива добавил, что его опыт общения с ромами привел к тому, что они ассоциируются у него "с торговлей наркотиками, воровством, мошенничеством и грязью"."У меня в 13 лет был свой личный опыт общения с цыганами, когда после получения месячной зарплаты я возвращался гордый домой. Летом решил не отдыхать, а заработать денег, и устроился на неполный рабочий день на Полтавский тепловозоремонтный завод. Так, возвращаясь домой, я зашел на базар купить своей маме дар и мне встретилась группа женщин ромской национальности, которые предложили с моей мамы снять порчу и уберечь от болезней. В результате они забрали все мои заработанные деньги и обложили проклятиями... Жалко ли мне цыган сегодня? Нет! Хочу чтоб это же произошло с моим сыном? Нет! Цыганам: в нашей стране у вас два пути – или вы будете соблюдать законы, ценить государство и людей, или вы будете кормить вшей в тюрьмах! В моей стране будет порядок!" – заявил он. https://www.facebook.com/kivailya/posts/1046011418890341 23 июня участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова. От ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все жертвы – ромы из Закарпатья. Изначально правоохранители сообщили, что задержали девять львовских школьников и 20-летнего организатора нападения.Им сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 25 июня двух задержанных арестовали на 60 дней без права залога, на следующий день такую же меру пресечения суд избрал для предполагаемого организатора нападения и еще пятерых несовершеннолетних. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки или соблюдать кива законы что Теги: общество