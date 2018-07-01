«Прослужив при 6 президентах и 11 госсекретарях, я никогда не думал, что для меня такой момент настанет», – заявил Джеймс Мелвилл-младший.

Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший объявил, что подает в отставку из-за поведения президента Дональда Трампа и его высказываний о европейских союзниках Вашингтона и НАТО. Об этом в пятницу сообщил Foreign Policy со ссылкой на закрытый пост дипломата в Фейсбуке.

«ДНК дипломата запрограммирована на поддержку политики, и нас самого начала учили, что если наступает такой момент, когда это невозможно делать, честное решение – уйти в отставку. Прослужив при 6 президентах и 11 госсекретарях, я никогда не думал, что для меня такой момент настанет», – написал Мелвилл.

Поводом к оставке Мелвилла стали высказывания Трампа о внешней политике США, о которых стало известно на прошлой деле. СМИ передавали, что на саммите G7 Трамп в разговоре с канадским премьером Джастином Трюдо назвал блок НАТО «столь же плохим, как НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле, за выход из которого выступает Трамп. – Ред.), а на переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Евросоюз был создан с целю «пользоваться США, покушаться на нашу копилку». Как сообщал The Washington Post, Трамп сказал Макрону, что Вашингтон может заключить с Францией выгодное торговое соглашение, если она выйдет из ЕС.

Высказывания Трампа «не просто ошибочные, но и доказывают, что мне пора уходить», написал Мелвилл. Поддержка НАТО и Евросоюза – сущность американской внешней политики, подчеркивает дипломат.

Мелвилл добавил, что покидает пост посла «по своему желанию и с глубокой благодарностью за то, что смог много лет с честью служить нации». Он выразил уверенность, что «Америка, которая всегда была и будет великой, когда-нибудь снова будет права».

Пятница была последним рабочим днем Мелвилла. Белый Дом пока не подобрал ему замены. Ранее в нынешнем месяце Трамп заявлял, что новым послом в Эстонии может стать отставной контр-адмирал американских ВМС Эдвард Массо.

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