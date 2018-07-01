За прошедшие сутки, 30 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Во второй половине дня боевики активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках враг вел огонь из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

“На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Новотошковское. Там соперник вел огонь по нашим позициям из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — указано в сообщении.

Также в штабе добавили, что: “На Горловском направлении российские наемники проявляли активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцево. Там враг по нашим позициям открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На Донецком направлении враг активизировал провокации с применением по нашим позициям преимущественно гранатометов и стрелкового оружия. Под вражеским огнем находились защитники Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловка”.

“За прошедшие сутки большого количества обстрелов подверглись защитники Мариупольского направлении. В основном они носили провокационный характер. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения”, — сообщили в ООС.

“Несмотря на принятое решение трехстороннего контактной группой в Минске по объявлению режима тишины по всей линии фронта начиная с 00.00 часов 1 июля 2018 года боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток 2 раза открывали огонь по нашим защитникам. На Горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка, что на Луганском направлении. По данным разведки в результате подрыва на противотанковой мине повреждено БТР российских оккупационных войск и один боевик получил ранения”, — добавили военные.

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