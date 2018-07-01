Президент США Дональд Трамп обсуждал с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом техническую возможность нарастить добычу нефти, пишет The Wall Street Journal. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обещал при необходимости использовать запас нефтедобычи Фото: ЕРА Собеседник издания пояснил, что Саудовская Аравия не хочет увеличивать нефтедобычу свыше 11 млн баррелей в сутки, поскольку это "слишком дорого". Другой источник сообщил, что разговор шел о технической способности Эр-Рияда нарастить добычу нефти.В Белом доме уточнили, что Саудовская Аравия пообещала при необходимости использовать запас нефтедобычи для обеспечения стабильности на рынке.30 июня Трамп сообщил, что уговорил короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда увеличить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.В мае 2018 года Саудовская Аравия увеличила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.В первой половине мая нефть дорожала на фоне сообщений о выходе США из ядерной сделки с Ираном. 17 мая стоимость Brent превысила $80 за баррель впервые с ноября 2014 года, однако во второй половине месяца начала падать.22 июня на заседании в Вене члены ОПЕК приняли решение о повышении лимита добычи. 23 июня они и примкнувшие к ним государства-экспортеры подписали соглашение об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. С такой инициативой выступали Россия и Саудовская Аравия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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