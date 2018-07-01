Спустя три года с начала миграционного кризиса в Европе снова обострились политические разногласия относительно проблемы приема беженцев. Часть стран категорически отказываются выполнять квоты, установленные ЕС, пишет со ссылкой на .

ФАКТ. В начале лета обострились политические разногласия между странами-членами ЕС. Между Францией и Италией вспыхнул осторожный скандал, рискует остаться без правительства, а Австрия тем временем создает объединение для борьбы с нелегальной миграцией.

ГЕРМАНИЯ. Как известно, после выборов в Германии канцлеру Ангеле с трудом удалось создать коалицию. Это было связано с тем, что политическая сила потеряла часть голосов избирателей, хотя и осталась на первом месте.

В начале лета снова оказалась в невыгодном положении. Она не может найти компромисс с главой Министерства внутренних дел Хорстом Зеехофером. Последний известен жесткой политикой в отношении мигрантов. Одним из условий формирования коалиции было введение законодательной квоты на прием беженцев в Германии – 180-220 тысяч человек. Зеехофер также предлагал не пускать в Германию тех мигрантов, которые получили статус беженцев в других странах. выступила против этого правила.

Если в ближайшее время канцлер и глава не достигнут компромисса, правительство, созданное только три месяца назад, может развалиться. А это повлечет за собой внеочередные парламентские выборы.

ФРАНЦИЯ И ИТАЛИЯ. Конфликт между двумя государствами вспыхнул из-за спасательного судна с мигрантами, которое отказались принимать власти Италии и Мальты. В итоге судно с 629 нелегалами на борту была вынуждена принять Испания. Судьба судна, застрявшего в Средиземном море, вызвала большой резонанс в мировых СМИ и дипломатических кругах. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Италию в «цинизме и безответственности». Италия, в свою очередь, вызвала посла Франции на ковер и потребовала официальных извинений от Макрона. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что сама не соблюдает установленные ЕС квоты на прием беженцев и предложил Макрону немедленно принять нелегалов.

АВСТРИЯ И «ОСЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ». Пока ключевые страны конфликтуют и не могут разобраться с внутренними проблемами, Австрия под руководством канцлера Себастьяна Курца решила создать так называемую «ось добровольцев» по борьбе с мигрантами.

В июле Курц возглавит председательство в Совете ЕС. Он уже заявил, что приоритетным направлением его деятельности будет вопрос беженцев. Курц намерен увеличить финансирование агентства пограничной защиты Frontex. Также австрийский канцлер ведет конфиденциальные переговоры с рядом стран за пределами ЕС касательно создания там центров для нелегалов, которым было отказано в предоставлении убежища. В борьбе против нелегалов Курца поддерживают главы Италии и Германии.

Отметим, что Австрия в одностороннем порядке намерена сократить льготы для нелегалов, в то время как в ЕС часто призывали к уравнению льгот во всех странах-членах.

ЗАЩИТА МУСУЛЬМАН. Еще один конфликт разгорелся между Австрией и Турцией. Австрия в рамках борьбы с радикальным исламом заявила о намерениях выдворить из страны нескольких десятков имамов и закрыть семь мечетей. Президент Турции Реджеп Эрдоган резко отреагировал на подобные планы, призвав Германию «поставить канцлера Австрии на место» и пригрозив ответными шагами.

Добавим ко всему прочему тяжелый процесс выхода Британии из ЕС, приход к власти в ряде стран националистических сил, не согласных с политикой ЕС, и получим не объединенную Европу, а союз, в котором все чаще используется принцип «каждый сам за себя».

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