В полиции проинформировала общественность о погибших в результате землетрясения, которое произошло сегодня утром в префектуре Осака. Его магнитуда составила 6,1. К огромному сожалению, есть жертвы подземных толчков – три человека. Это девятилетняя девочка – ее придавило стеной у школьного бассейна, город Такацуки. Также погибли двое мужчин в городе Осака и в районе Хигасиёдогава.

В числе травмированных еще 37 человек. Что касается движения железнодорожного транспорта, а именно, скоростных поездов "Синканксэн", они были приостановлены. Также отменили рейсы в аэропорту Осаки. Еще одно последствие сеймособытия – это нарушение электроснабжения 170 тысяч домов и квартир.

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