Нобелевскую премию по физиологии и медицине шведский фармаколог Арвид Карлссон получил в 2000 году. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Карлссону было 95 лет Фото: gu.se Нобелевскую премию он получил в 2000 году за новаторские исследования в области нейротрансмиттеров мозга – исследование свойств нейромедиатора дофамина и его воздействия на пациентов с болезнью Паркинсона."Он внес большой вклад в науку, и своей работой вдохновил студентов и исследовательское общество как в Швеции, так и в мире", – отметила ректор университета Ева Виберг.В Гетеборгском университете Карлссон преподавал с 1959 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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