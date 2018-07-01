Нобелевскую премию по физиологии и медицине шведский фармаколог
Арвид Карлссон получил в 2000 году. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Карлссону было 95 лет Фото: gu.se Нобелевскую
премию он получил в 2000 году за новаторские исследования в области
нейротрансмиттеров мозга – исследование свойств нейромедиатора
дофамина и его воздействия на пациентов с болезнью Паркинсона."Он
внес большой вклад в науку, и своей работой вдохновил студентов и
исследовательское общество как в Швеции, так и в мире", –
отметила ректор университета Ева Виберг.В Гетеборгском университете
Карлссон преподавал с 1959 года.
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