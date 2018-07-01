|Наводнение на Прикарпатье подтопило 190 домов
|01.07.2018 08:51
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В связи с выпадение осадков в виде дождя, кое-где очень сильного, на территории Ивано-Франковской области подтоплено 190 жилых, административных и производственных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает .
"Всего подтоплено 190 жилых, административных и производственных домов, 1324 приусадебные участки, размыты на реках - 9 участков берега, 5 берегоукреплений, 1 плотина, повреждено 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный, соединяющих сельские местные дороги с частными приусадебными участками. Проезд поврежденными мостами обеспечен. Разрушены 5 автомобильных дорог, сообщение с жилыми домами в наличии по другим улицам данных населенных пунктов, повреждены - 25 участков автодорог", - говорится в сообщении.
По состоянию на 8:00 1 июля наблюдались подтопления в городе Калуш, поселке Богородчаны, в Рожнятовском, Долинском и Кольском районах, а также на территории Яремчанского городского совета.
К проведению работ по откачке воды привлекли 11 единиц техники и 48 спасателей личного состава подразделений У ГСЧС в области. Они откачали 900 м куб. воды.
Работы по откачке воды продолжаются. Частично подтопленными остаются отдельные подвальные помещения жилых домов.
Напомним, из-за падения дерева, которое повалили сильный дождь и порывы ветра, корпус Запорожской районной больницы остался без света.