|Порошенко: Мы возродим морскую славу Украины, а флаг на наших кораблях будет поднят в бухтах украинского Севастополя
|01.07.2018 08:53
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https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1314630475338008/
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.11 января 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.Всего в Крыму до марта 2014 года находились 21 корабль ВМС Украины и 50 вспомогательных судов. Несколько единиц утилизировали в начале марта 2014 года по решению Министерства обороны Украины.В пунктах базирования ЧФ остаются большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корвет "Тернополь", морской тральщик "Черкассы", субмарина "Запорожье" и другие.
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