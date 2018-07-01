Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинских моряков за любовь воинскому долгу, мужество и героизм. Порошенко: Мы возродим и приумножим морскую славу Украины Фото: ВМС ЗС України / Facebook "От имени украинского народа искренне спасибо весь личный составу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины за любовь воинскому долгу, мужество и героизм. Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а государственный флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1314630475338008/ Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.11 января 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.Всего в Крыму до марта 2014 года находились 21 корабль ВМС Украины и 50 вспомогательных судов. Несколько единиц утилизировали в начале марта 2014 года по решению Министерства обороны Украины.В пунктах базирования ЧФ остаются большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корвет "Тернополь", морской тральщик "Черкассы", субмарина "Запорожье" и другие. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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