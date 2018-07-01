Узнайте, что приготовили звезды в ежедневном гороскопе на воскресенье, 1 июля, для всех знаков Зодиака в нашей статье. Забудьте о прошлом, пишет со ссылкой на .

Гороскоп на 1 июля – ОВЕН

Овнов будут окружать хорошие друзья и любящие партнеры, которые окажут поддержку в трудные минуты и смогут как материально, так и морально. В этот день звезды советуют остерегаться сомнительных сделок и кредитов.

Гороскоп на 1 июля – ТЕЛЕЦ

Астрологи предупреждают Тельцов, что работа 1 июля будет требовать от Вас сильного напряжения и большой концентрации внимания даже в мелочах. При этом в данной ситуации пригодится осторожность и крайняя внимательность. В этот день высокий риск получить травму ноги или руки.

Гороскоп на 1 июля – БЛИЗНЕЦЫ

Звезды просят Близнецов проявить 1 июля свою рассудительность для собственного же блага. Так, необходимо контролировать все сказанное вами и не горячиться по пустякам. Помните, если работать над собой, то результат не заставит долго ждать.

Гороскоп на 1 июля – РАК

Звезды предсказывают, что гордость Раков 1 июля может помешать осуществлению заветной мечты. Также могут быть полные изменения в построении карьерной лестницы. Не исключено, что в этот день вам захочется профессионального роста и стабильности. Сегодня большая вероятность переезда или длительной командировки.

Гороскоп на 1 июля – ЛЕВ

Астрологи говорят, что Львы 1 июля могут вспомнить даже самые давние обиды на родственников. Не стоит забывать, что нужно уметь прощать. Если имеете нерешенные проблемы, то пришло время проститься с ними навсегда. Не помешают отчаянные шаги ради достижения успеха.

Гороскоп на 1 июля – ДЕВА

У Дев 1 июля могут возникнуть некоторые проблемы и недопонимания с партнером. Вы неожиданно заметите, как от любимых начинает веять холодком. Осторожно, это может быть сфальсифицированная тактика, чтобы сбить вас с толку. Ни в коем случае не предавайте свои принципы и идеалы.

Гороскоп на 1 июля – ВЕСЫ

Звезды говорят Весам, что 1 июля у вас может возникнуть странное ощущение, что рядом с вами вовсе не тот человек, с которым хочется быть до самой смерти. Рекомендуется ненадолго пожить отдельно, чтобы понять свои чувства к человеку и разобраться с дальнейшими планами на жизнь.

Гороскоп на 1 июля – СКОРПИОН

Гороскоп 1 июля предсказывает множество трудностей Скорпионам, которые разводятся или планируют разорвать давние отношения. Может быть, вам придется обратиться за помощью к адвокатам или юристам. Настоятельно рекомендуется меньше нервничать и беречь сердце.

Гороскоп на 1 июля – СТРЕЛЕЦ

В этот день Стрельцов могут ожидать сложные испытания, которые связаны с отстаиванием собственной точки зрения на службе. Лучше только пойти на компромисс с коллегами. Не стоит жаловаться начальнику, иначе станет только хуже.

Гороскоп на 1 июля – КОЗЕРОГ

Астрологи говорят Козерогам, что 1 июля между вами и коллегами могут возникнуть недопонимания. Не вступайте в споры первыми и не провоцируйте никого. Возможно, стоит согласиться на компромиссное решение. Таким путем вам удастся исправить конфликт и повысить авторитет на работе.

Гороскоп на 1 июля – ВОДОЛЕЙ

Если Водолеи решили изменить работу, необходимо учесть, что на любом новом месте придется все начинать с нуля. Однако, если вас не смущают перемены, это пойдет только на пользу. Будьте более терпеливее к партнеру, ведь он очень старается вам угодить.

Гороскоп на 1 июля – РЫБЫ

Звезды призывают Рыб крепко стоять на ногах и не отставать от партнера в материальном плане. В общем, день будет довольно благополучным. Вам повезет, и вы сможете вернуть старые долги, если они есть. Задумайтесь о крупной покупке. Вечер будет идеальным для занятий йогой.

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