В воскресенье, 1 июля, государственный департамент Соединенных Штатов эвакуировал из Китая 11 сотрудников посольства после того, как в консульстве США в Гуанчжоу сообщили об аномальных звуках и ощущениях. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно словам одного из чиновников, по меньшей мере восемь человек из консульства в Гуанчжоу, один сотрудник консульства в Шанхае и двое из посольства в Пекине были отправлены в Соединенные Штаты для проведения дальнейших медицинских исследований.

По сообщению издания, госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 29 июня, поднял вопрос об "акустических атаках" в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И. У пострадавших от предполагаемых акустических атак в Китае обнаружены те же симптомы, что и у сотрудников посольства США в Гаване (Куба).

Как сообщал svodka.net.uа ранее, специалисты из Падуанского и Принстонского университетов выяснили, что с помощью звуковых волн можно спровоцировать сбой почти любой компьютерной системы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира