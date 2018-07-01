Сегодня, 1 июля, в столице ожидаются утром и днем ​​сильный дождь, кое-где порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает со ссылкой на данные Украинской гидрометцентра, опубликованные КГГА.

Всего сегодня будет в Киеве облачно, дождь, гроза, ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, температура днем ​​около 15 °.

Как сообщал корпус Запорожской районной больницы остался без света из-за падения дерева, которое повалили сильный дождь и порывы ветра.

Напомним, на 30 июня, из-за непогоды подтопленными остаются 20 подвалов жилых домов на Львовщине.

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