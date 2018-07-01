|
Если бы царь Николай не встрял в Первую мировую войну, Россия была бы огромной цивилизацией – Латынина
|
01.07.2018 09:01
|
Не встревать в Первую мировую войну российского царя Николая
"умоляли разные люди", отметила российский публицист Юлия Латынина.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Латынина:
Англия, Франция и присоединившаяся к ним Россия
вступились за террористическое государство Фото: Леонид Латынин /
Facebook "Царя Николая умоляли самые разные люди, включая даже
небезызвестного [Григория] Распутина, не встревать в войну, в
которую ему не было никакой нужды встревать. Если бы он не встрял в
эту войну, мы бы жили при другой России – России, которая,
вероятно, продолжала бы быть империей от Польши до Китая, в которой
жило бы 600 миллионов человек, которая была бы, скорей только,
монархией, но конституционной, как, допустим, Великобритания. Мы бы
жили в другом мире, в котором Россия была бы огромной
цивилизацией", – сказала она.По ее словам, "Первая мировая
была развязана из-за того, что Англия, Франция и
присоединившаяся к ним Россия вступились за
террористическое государство, каковым была тогдашняя Сербия".Первая
мировая война длилась с июля 1914 года по ноябрь 1918 года. Боевые
действия шли между Четверным союзом (Германская, Австро-Венгерская,
Османская империи и Болгарское царство) и Антантой (Российская
империя, Французская республика, Британская империя).Формальным
поводом для войны послужило убийство в Сараево 28 июня 1914 года
австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира