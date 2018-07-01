Не встревать в Первую мировую войну российского царя Николая "умоляли разные люди", отметила российский публицист Юлия Латынина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Латынина: Англия, Франция и присоединившаяся к ним Россия вступились за террористическое государство Фото: Леонид Латынин / Facebook "Царя Николая умоляли самые разные люди, включая даже небезызвестного [Григория] Распутина, не встревать в войну, в которую ему не было никакой нужды встревать. Если бы он не встрял в эту войну, мы бы жили при другой России – России, которая, вероятно, продолжала бы быть империей от Польши до Китая, в которой жило бы 600 миллионов человек, которая была бы, скорей только, монархией, но конституционной, как, допустим, Великобритания. Мы бы жили в другом мире, в котором Россия была бы огромной цивилизацией", – сказала она.По ее словам, "Первая мировая была развязана из-за того, что Англия, Франция и присоединившаяся к ним Россия вступились за террористическое государство, каковым была тогдашняя Сербия".Первая мировая война длилась с июля 1914 года по ноябрь 1918 года. Боевые действия шли между Четверным союзом (Германская, Австро-Венгерская, Османская империи и Болгарское царство) и Антантой (Российская империя, Французская республика, Британская империя).Формальным поводом для войны послужило убийство в Сараево 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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