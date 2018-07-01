|ВМС Украины отмечают сегодня профессиональный праздник
|01.07.2018 09:05
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В соответствии с Указом Президента Украины № 331/2015 от 12 июня 2015 года День флота в Украине отмечается в первое воскресенье июля. Об этом сообщает
"Мы гордимся героями-моряками, морскими пехотинцами, которые участвуют в проведении операции Объединенных сил на востоке Украины, защищают юго-восточные границы и морские рубежи", - поздравил украинский военных председатель СНБО Александр Турчинов.
Он добавил, что несмотря на большие потери после российской
агрессии, морская отрасль, Военно-морские Силы восстанавливают свой
потенциал. Сегодня действительно происходит возрождение
национального флота в новых местах базирования и дислокации на
континентальной части Украины.
По его словам, сегодня одним из крупнейших национальных приоритетов является дальнейшее укрепление сектора безопасности и обороны. Государство прилагает усилия к восстановлению и модернизации боевого ядра флота в соответствии со стандартами НАТО.
Как сообщал в течение двух дней в Морском вокзале Одессы организован открытый доступ граждан на военные корабли Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.