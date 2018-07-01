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Турчинов: Украина прилагает усилия к восстановлению и модернизации флота в соответствии со стандартами НАТО
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01.07.2018 09:09
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов
заявил, что несмотря на большие потери после российской агрессии,
Военно-морские Силы Украины восстанавливают свой потенциал. Фото:
ВМС ЗС України / Facebook "Моряки, оставшиеся верными присяге во
время военной агрессии Российской Федерации в Крыму, которые
продолжили достойно выполнять свой долг, бок о бок с другими
подразделениями Вооруженных Сил помешали планам Кремля уничтожить
независимую Украину. Несмотря на большие потери после российской
агрессии, морская отрасль, Военно-морские силы восстанавливают свой
потенциал", – рассказал он.Турчинов отметил, что в Украине
происходит возрождение национального флота в новых местах
базирования на континентальной части Украины."Мы гордимся
героями-моряками, морскими пехотинцами, которые участвуют в
проведении операции Объединенных сил на востоке Украины, защищают
юго-восточные границы и морские рубежи. Склоняем головы перед
памятью погибших героев! За время проведения АТО / ООС, выполняя
задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков.
Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства
обороны Украины – 1515, Генштаба – 1385 моряков", – перечислил
секретарь СНБО.Он отметил, что сегодня одним из важнейших
национальных приоритетов Украины является укрепление сектора
безопасности и обороны."Государство прилагает усилия к
восстановлению и модернизации боевого ядра флота в соответствии со
стандартами НАТО. Должны построить современные, быстрые и
инновационные ВМС, способные защитить народ Украины и национальные
интересы в морской и прибрежной среде путем проведения
асимметричных и решительных операций, с хорошо мотивированным
профессиональным составом, настроенным на победу", – подытожил
Турчинов.После аннексии Крыма весной 2014 года штаб ВМС
Украины был перенесен из Севастополя в Одессу. До
российского вторжения в составе ВМС Украины служили около 15 тыс.
военных, на вооружении находилось четыре корвета, по одному фрегату
и подводной лодке, 26 вспомогательных кораблей и 35 самолетов.
Часть этой техники удалось вывести из Крыма в Одессу и Николаев. На
полуострове остается около 20 украинских кораблей.
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