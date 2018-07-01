Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что несмотря на большие потери после российской агрессии, Военно-морские Силы Украины восстанавливают свой потенциал. Фото: ВМС ЗС України / Facebook "Моряки, оставшиеся верными присяге во время военной агрессии Российской Федерации в Крыму, которые продолжили достойно выполнять свой долг, бок о бок с другими подразделениями Вооруженных Сил помешали планам Кремля уничтожить независимую Украину. Несмотря на большие потери после российской агрессии, морская отрасль, Военно-морские силы восстанавливают свой потенциал", – рассказал он.Турчинов отметил, что в Украине происходит возрождение национального флота в новых местах базирования на континентальной части Украины."Мы гордимся героями-моряками, морскими пехотинцами, которые участвуют в проведении операции Объединенных сил на востоке Украины, защищают юго-восточные границы и морские рубежи. Склоняем головы перед памятью погибших героев! За время проведения АТО / ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственными наградами награждены 498, наградами Министерства обороны Украины – 1515, Генштаба – 1385 моряков", – перечислил секретарь СНБО.Он отметил, что сегодня одним из важнейших национальных приоритетов Украины является укрепление сектора безопасности и обороны."Государство прилагает усилия к восстановлению и модернизации боевого ядра флота в соответствии со стандартами НАТО. Должны построить современные, быстрые и инновационные ВМС, способные защитить народ Украины и национальные интересы в морской и прибрежной среде путем проведения асимметричных и решительных операций, с хорошо мотивированным профессиональным составом, настроенным на победу", – подытожил Турчинов.После аннексии Крыма весной 2014 года штаб ВМС Украины был перенесен из Севастополя в Одессу. До российского вторжения в составе ВМС Украины служили около 15 тыс. военных, на вооружении находилось четыре корвета, по одному фрегату и подводной лодке, 26 вспомогательных кораблей и 35 самолетов. Часть этой техники удалось вывести из Крыма в Одессу и Николаев. На полуострове остается около 20 украинских кораблей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины вмс турчинов сил обороны Теги: политика