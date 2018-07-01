В Ивано-Франковской области суд вынес приговор 69-летнему мужчине, который задушил свою 79-летнюю сожительницу. Об этом в приговоре суда, передает .

Отмечается, что убийство произошло 12 марта в селе Новичка Долинского района.

На суде мужчина рассказал, что преступление совершил непреднамеренно во время ссоры. В тот день он собирался в райцентр, однако остался дома из-за непогоды. Сел пить чай с сожительницей и слушать радио. В то время шла передача про нардепа Надежду Савченко. Из-за нее мужчина и женщина и поспорили.

Пенсионер сказал, что Савченко не вызывает у него доверия. На что женщина обвинила его в отсутствии патриотизма, назвала "москалем" и напомнила о русской национальности его матери. После этого плюнула ему в лицо.

Возмущенный мужчина сначала ударил ее, повалил на землю, а затем начал душить веревкой.

Когда понял, что она не дышит, начал делать ей искусственное дыхание. Когда увидел, что это не помогает, вынес тело в отдельную комнату и накрыл ковриком. После этого отключил телефон убитой.

За несколько дней к ним наведалась соседка. Мужчина ей сказал, что его сожительница утопила телефон, а сама поехала в больницу. Соседка стала обращаться в медицинские учреждения и, когда не нашла там женщины, сообщила о пропаже в полицию. В дом пришли правоохранители, и убийца показал им труп.

21 июня Долинский районный суд признал злоумышленника виновным в убийстве и приговорил его к семи годам лишения свободы. Свою вину мужчина признает.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира