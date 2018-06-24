Напомним, что звезда воспитывает двоих детей четырехлетнего сына и двухлетнюю дочь, которых воспитывает в атмосфере свободы. Накануне в сети появились фото,которые свидетельствуют об этом.

На снимке Терон запечатлена вместе с детьми. Но то как был одет сын всех очень поразило. На мальчике была розовая юбка, сиреневые колготы, а в руках дамская сумочка. В целом, мальчик действительно был очень на милую девочку.

Как стало известно, актриса направлялась со своими детьми на вечеринку по случаю Хэллоуина. Поскольку она воспитывает детей в духе свободы, она не принимает участие в выборе их одежды, и, конечно же, костюмов. Поэтому когда старший ребенок заявил о желании нарядиться в образ девочки, звездная мама этому не перечила, а наоборот, поддержала.

Известно, что между знаменитостей пошла такая тенденция, что звезды позволяют гендерные эксперименты. Например, дочь Анджелины Джоли Шайло всегда появляется в образе мальчика.

Также, сообщалась информация о том, что Шарлиз Терон критикует свою внешность.

Кроме того, известно, что Шарлиз Терон поведала о привлекательности зрелого возраста.

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