Самый длинный в мире стеклянный мост открылся на юге Китая. Чтобы стекло оставалось прозрачным, посетителей пускают в бахилах. Об этом говорится в сюжете ТСН .

Конструкция в 200 метров длиной завершается смотровой площадкой. И все это на высоте в несколько метров над пропастью.

Чтобы стекло оставалось прозрачным, посетителей пускают в бахилах.

Если на посетеля нападает паника, для этогт на мосту есть специальные сотрудники, помогающие справиться с фобией.

Сквозь пол стекляного моста видно водопад, стекло настолько крепкое, что каждая секция может выдержать вес двух машин.

Как сообщал svodka.net ранее, в Международный день поддержки жертв пыток в Киеве установили пятиметровую надувную скульптуру в виде черных щупальцев на Михайловской площади.

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