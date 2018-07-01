|В Китае открылся самый длинный и зрелищный стеклянный мост
|01.07.2018 09:12
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Самый длинный в мире стеклянный мост открылся на юге Китая. Чтобы стекло оставалось прозрачным, посетителей пускают в бахилах. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Конструкция в 200 метров длиной завершается смотровой площадкой. И все это на высоте в несколько метров над пропастью.
Чтобы стекло оставалось прозрачным, посетителей пускают в бахилах.
Если на посетеля нападает паника, для этогт на мосту есть специальные сотрудники, помогающие справиться с фобией.
Сквозь пол стекляного моста видно водопад, стекло настолько крепкое, что каждая секция может выдержать вес двух машин.
Как сообщал svodka.net ранее, в Международный день поддержки жертв пыток в Киеве установили пятиметровую надувную скульптуру в виде черных щупальцев на Михайловской площади.
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