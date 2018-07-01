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В Китае открылся самый длинный и зрелищный стеклянный мост
01.07.2018 09:12

Самый длинный в мире стеклянный мост открылся на юге Китая. Чтобы стекло оставалось прозрачным, посетителей пускают в бахилах. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Конструкция в 200 метров длиной завершается смотровой площадкой. И все это на высоте в несколько метров над пропастью.

Чтобы стекло оставалось прозрачным, посетителей пускают в бахилах.

Если на посетеля нападает паника, для этогт на мосту есть специальные сотрудники, помогающие справиться с фобией. 

Сквозь пол стекляного моста видно водопад, стекло настолько крепкое, что каждая секция может выдержать вес двух машин.

Как сообщал svodka.net ранее, в Международный день поддержки жертв пыток в Киеве установили пятиметровую надувную скульптуру в виде черных щупальцев на Михайловской площади.

 

 

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