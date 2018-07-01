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Неповнолітні герої серіалу "Школа" знялися в оголеній фотосесії
01.07.2018 09:19
16-річна Анна Трінчер, яка знялася в серіалі "Школа" та взяла судьба в шоу "Голос країни", зізналася в романтичних стосунках з 17-річним актором Богданом Осадчуком. Юні актори продовжують зніматися в стрічці і беруть судьба у різних фотосесіях.

Днями Анна опублікувала в своєму Інстаграмі фото з хлопцем. Користувачів мережі шокувало, що неповнолітні зірки позують у доволі відвертих образах.

Допис, поширений Anna Trincher (@annatrincher_official) 29 Чер 2018 р. о 9:26 PDT



"Ох, у нас була така крута фотосесія з @osadchukbogdann Чекайте крутіііііі фотки", - підписала Трінчер знімок.

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