|Неповнолітні герої серіалу "Школа" знялися в оголеній фотосесії
|01.07.2018 09:19
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Днями Анна опублікувала в своєму Інстаграмі фото з хлопцем. Користувачів мережі шокувало, що неповнолітні зірки позують у доволі відвертих образах.
"Ох, у нас була така крута фотосесія з @osadchukbogdann Чекайте крутіііііі фотки", - підписала Трінчер знімок.
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