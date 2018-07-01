16-річна Анна Трінчер, яка знялася в серіалі "Школа" та взяла судьба в шоу "Голос країни", зізналася в романтичних стосунках з 17-річним актором Богданом Осадчуком. Юні актори продовжують зніматися в стрічці і беруть судьба у різних фотосесіях.



Днями Анна опублікувала в своєму Інстаграмі фото з хлопцем. Користувачів мережі шокувало, що неповнолітні зірки позують у доволі відвертих образах.



Допис, поширений Anna Trincher (@annatrincher_official) 29 Чер 2018 р. о 9:26 PDT



"Ох, у нас була така крута фотосесія з @osadchukbogdann Чекайте крутіііііі фотки", - підписала Трінчер знімок.



Що скажеш ти?



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:



У Києві відкривають ресторан "Орел і решка"

Кім Кардашьян хотіла розлучитися з Каньє Вестом

Співачка Алсу з підрослими дочками знялася для обкладинки ОК!

Марія Кожевнікова охрестила молодшого сина (ФОТО)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура анна участь фото знялася трінчер Теги: роздягалка