Из-за осложнения погодных условий, а именно грозу и порывы ветра, обесточены 136 населенных пунктов в 4 областях. Об этом сообщает со ссылкой на справку ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 ч. 1 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 136 населенных пунктов в 4 областях, а именно Днепропетровская - 74 н.п., Киевская - 29 н.п. , Запорожская - 3 н.п. и Луганская - 30 н.п.", - говорится в справке.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Также в связи с интенсивными осадками и порывами ветра зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилой и социальной сферы в Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Луганской областях.

Напомним, сегодня, 1 июля, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

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