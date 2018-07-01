Вопреки договоренностям о перемирии на Донбассе с 1 июля, боевики обстреливали украинские позиции на Луганском и Горловском направлениях, отметили в пресс-центре операции Объединенных сил. За сутки на Донбассе ранен один украинский военный Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr (архив) "На Горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новоалександровка, что на Луганском направлении", – говорится в сообщении.В штабе ООС отметили, что за последние сутки ранение получил один украинский военнослужащий. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/400795383746417 27 июня пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила о договоренности сторон о прекращении огня на Донбассе с 1 июля.Боевики "ДНР" говорили о готовности к "хлебному перемирию".Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки донбассе боевики объединенных июля сил Теги: война в украине