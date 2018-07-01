На следующей неделе начнутся украинско-американские морские учения "Си ветер - 2018". Об этом во время торжеств, посвященных Дню Военно-Морских Сил ВСУ заявил министр обороны Степан Полторак, передает "В подготовке и применении сил вводятся новые стандарты: украинско-американские учения "Си ветер - 2018", которые начинаются на следующей неделе, станут экзаменом на способность Морского командования на совместимость с лучшими флотами мира и способность управлять многонациональным соединением", - сообщил С .Полторак.



Напомним, согласно Указу Президента Украины № 331/2015 от 12 июня 2015 года День флота в Украине отмечается в первое воскресенье июля.



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