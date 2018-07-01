|На следующей неделе начнутся украинско-американские военные учения "Си Бриз - 2018"
|01.07.2018 09:27
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На следующей неделе начнутся украинско-американские морские учения "Си ветер - 2018". Об этом во время торжеств, посвященных Дню Военно-Морских Сил ВСУ заявил министр обороны Степан Полторак, передает
"В подготовке и применении сил вводятся новые стандарты:
украинско-американские учения "Си ветер - 2018", которые начинаются
на следующей неделе, станут экзаменом на способность Морского
командования на совместимость с лучшими флотами мира и способность
управлять многонациональным соединением", - сообщил С
.Полторак.
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