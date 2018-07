Предисловие переводчика: Оригинальный текст на английском содержит более сотни зашитых ссылок на пруфы, так что текст предельно насыщенный и каждое утверждение в нём подтверждается фактами. Автор текста – прежний аналитик правительства США (что заметно по тщательности подготовки текста), а «Paul Yesse» – это его псевдоним для публикаций. Эх, давненько я ничего не переводил (лет пять или шесть). Но текст интересный, а перевода в сети пока нет, следовательно тряхну стариной. Социальный коллапс Соединённые Штаты не могут и не будут защищать своих граждан от атак вооружённых убийц, особенно в свете того, что политиков массово подкупают производители оружия и Национальная Оружейная Ассоциация (National Rifle Association). США не обеспечивают работой или средствами на существование существенную часть своего населения, особенно молодёжь и расовые меньшинства. Отказ Конгресса принять закон об едином общенациональном медицинском страховании (National Single-Payer Bill) – это геноцид для бедных, молодых, старых и бесправных (underprivileged). Американская промышленность отравляет природное окружение, пчёлы тотально уничтожаются глифосатами и фунгицидами, а производство продуктов питания деградировало из-за ГМО. Количество хронических заболеваний растёт в геометрической прогрессии – из-за экономического стресса, слишком дорогой (недоступной) медицины и деградации ассортимента питания. Фармакологическая индустрия богатеет, убивая миллионы людей из-за неправильного использования, передозировки и/или злоупотреблений рецептурными препаратами. Экономика стала геноцидной к старикам из-за уничтоженных пенсий и обесценивания программ социальной безопасности (Social Security) и других источников фиксированного дохода. Массовая зависимость от наркотиков и алкоголя, а также связанный с ними рост преступности – это последствия падения количества рабочих мест и социальных фондов. Ожидаемая продолжительность жизни ниже, чем в большинстве развитых стран и продолжает падать. Милитаризм и внешняя политика Американские военные постоянно хотят всё больше денег, в их стремлении завоевать весь земной шар, в то время, как общество дома в США уничтожается. Американское оружие массового поражения может уничтожить всю жизнь на земле много раз, но военные хотят всё большее и лучшее оружие. Военные наживаются на войне и не заинтересованы в установлении мира с другими странами. Военные вынуждены постоянно объявлять о появлении всё новых и всё более пугающих врагов, чтобы обосновать раздутые бюджеты. «Война с террором» была оправданием для американских военных, чтобы развязать несколько завоевательных войн. Военные разрабатывают новые секретные вооружения, чтобы вести войну в космосе. Привилегированная позиция военных и их иммунитет к политическому контролю приводят к ложному выводу, будто насилие и насилие – это законный метод решения проблем. Влияние Голливуда, который пропагандирует войну и воспевает насилие – это главный инструмент пропаганды. Видеоигры, поддерживаемые военными и корпоративными интересами, учат молодых людей, что убийство – это весело. Военным наплевать, то избыточные национальные ресурсы тратятся на их нужды в убыток социально значимым направлениям. Американские военные – один из крупнейших в мире загрязнителей окружающей среды. Основное назначение американской армии – силовое обеспечение для воровства ресурсов, принадлежащих другим странам. Воровство ресурсов началось с убийства белыми индейцев (Native Americans) и воровства их земель, и продолжается до сего дня в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и по всей планете. Американские военные и полиция обучены рассматривать реформаторов и протестующих, как «врагов государства» (enemy of the state), а не как людей, защищающих свои права. Война, которая ведётся против России и других стран с помощью экономических санкций и военных угроз, ведётся без положенного по Конституции объявления Конгрессом. Американская внешняя и военная политика построена на гигантской лжи о «9/11». Экономика Государственный строй в США – олигархия. Где экономику, политику и медиа контролирует кучка сверхбогатых людей. Налоговая система построена в пользу богатых и в убыток работающим людям (рабочему классу). Рабочим больше нельзя огразизоваться в профсоюзы (labor unions), чтобы добиваться честной оплаты и нормальных условий труда. Минимальная заработная плата слишком мала, чтобы выжить. Уолл-стрит создаёт и уничтожает предприятия (businesses) для финансовой прибыли, вне зависимости от влияния на индивидуумов, семьи и общество в целом. Американское превращение из демократии в «госудаство национальной безопасности (National Security State) произошло за пять лёгких шагов. Американская экономика не движима честным бизнесом, таким как производство, но удерживается на плаву искусственно созданными банками и государством пузырями, включая движимый долгами пузырь военных расходов. Уничтожение золотого стандарта в пользу контролируемой банками фиатной валюты лишило основы национальную валюту и привело к пятидесятилетию инфляции. Паника возникла, когда другие страны начали уходить от использования обесценившегося американского доллара в расчётах за нефть и в качестве резервной валюты. Студенческие, ипотечные и потребительские кредиты превратили США в общество долговых рабов. Людей отправляют в тюрьмы за невыплаты долга. Некоторые, не способные больше контролировать рост своих долгов, совершают самоубийства. Национальный долг, созданный федеральным правительством, – это растущая нагрузка на общество, которую невозможно выплатить. Джордж Буш-младший с его войнами удвоил национальный долг за восемь лет. За восемь лет воинствующего президентства Обамы долг ещё раз удвоился. Отсутствие достойных рабочих мест толкает огромное количество людей к совершению киберпреступлений, наркоторговле, проституции и другим уголовным действиям, просто как единственный доступный им способ выжить. Судебная система несправедливо выцеливает бедных. Глубинное государство и правительство Спецслужбы Глубинного Государства (Deep State), начиная с ЦРУ, являются инструментами олигархии по контролю над правительством и обществом, и через них – над всем остальным миром. Ложь и утаивание – способ жизни всех уровней правительства, и особенно Глубинного государства. Правительство никогда не проливало свет на преступления, совершённые в прошлом Глубинным государством, включая «9/11» и убийства братьев Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Глубинное государство продолжает участвовать в выборочных убийствах американских граждан и людей в других странах. ЦРУ и другие спецслужбы Глубинного государства работают в тайне, чтобы обрушивать другие страны и уничтожать честное несогласие внутри США. Глубинное государство стремится получить тотальное электронное наблюдение за всеми. Глубинное государство пытается свергнуть любое правительство за пределами США, которое пытается реформировать себя в сторону интересов собственного населения. Тайное правительство значительно усилило свою силу, создав Департамент внутренней безопасности (Department of Homeland Security) и протащив «Патриотический Акт» после фейкового «9/11». Одно из главнейших преступлений ЦРУ – это их признанная роль в международной торговле наркотиками. Глубинное государство, медиа и военные формируют ненависть к странам типа России и Китая, чтобы отвлечь от собственных преступлений и консолидировать свои силы. Глубинное государство контролирует правительство на всех уровнях – федеральном, на уровне отдельных штатов и на локальном. Правительство следует нацистским практикам, создавая культ поклонения флагу, а также разжигая войны за границей и систему полицейского подавления дома. Правительство максимально милитаризировало местные полицейские силы с целью подавлять бедных и расовые меньшинства. Все уровни правительства, включая полицию, коррумпированы политическими контрибуциями, премиями, взятками и социальными привилегиями. СМИ Медиа уничтожают свободу мысли, используя свои возможности, включая рекламу и пропаганду, чтобы формировать, контролировать и цензурировать общественное мнение. Правительство использует СМИ, чтобы продвигать свои пропагандистские мессиджи. Медиа размножают вражду и ложь через такие каналы, как, например, «Фокс Ньюз». Медиа контролируются кучкой олигархов, которые в своих интересах подавляют честное новостное вещание и постоянно атакуют независимых журналистов. Управляемая корпорациями нападение на нейтральность Сети ставит своей целью уничтожение независимых мнений в интернете, как это уже было ранее сделано на кабельном телевидении. Крупнейшие СМИ, такие как «New York Times», «Washington Post», «CNN» и национальные сети телевизионного вещания контролируются олигархией и Глубинным государством, которые используют их как органы пропаганды войны и корпоративных интересов. Медиа выстраивает лживый образ США как «особой, избранной нации», а затем эта пропаганда используется для оправдания агрессии в отношении других стран. Политические партии Республиканская партия, которая сейчас контролирует федеральное правительство через большинство в Конгрессе и локальных органах власти, превратилась в расистский/геноцидальный культ, финансируемый олигархами. Республиканская партия обвиняет жертв экономического коллапса в их неспособности найти работу и зарабатывать на достойную жизнь. Республиканская партия не смогла бы существовать в текущем формате без поддержки фундаменталистских христианских церквей, которые поддерживают войну и расизм. Демократическая партия потеряла связь со своей исторической популистской (в хорошем смысле этого слова) миссией, подпав под влияние представляющего интересы корпораций клана Клинтонов в 1990-х. Демократическая партия манипулирует людьми, продвигая миф о том, что русские сделали Трампа избранным президентом в 2016 году. Демократическая патрия, включая так называемое «прогрессивное крыло», также настроена на войну и контролируется Глубинным государством, как и республиканцы. Американская электоральная система предотвращает возникновение эффективной третьей партии, нацеленной на реформы. Ни один политик не имеет шансов, если он жаждет фундаментальных реформ, таких как снижение военных расходов, прекращение политики перманентных войн, изменение монетарной системы или базовой экономической справедливости для всех уровней общества. Социальная жизнь Олигархи, медиа, правительство, политические партии и Глубинное государство все дружно продвигают вражду и разделение между сегментами общества с целью сохранения своей власти. Расизм против цветных и других национальностей остаётся глубоко заложенным в национальную психологию американцев, и используется олигархией как средство контроля. Система высшего образования контролируется корпорациями и военными, и не сопротивляется их влиянию. Основные церкви кооптированы в эту систему или вынуждены молчать, не предлагая осмысленной альтернативы. США быстро движется к созданию тоталитарного Американского Полицейского Государства. Заключение Сможет ли США выжить, как нация, ещё поколение? Это крайне сомнительно без мощного реформистского движения, направленного на исправление ВСЕХ перечисленных выше проблем. Но перед тем, как США уничтожат планету, они могут просто развалиться из-за внутренних проблем и неудач, или из-за политики бесконечной войны и вины, которую она продуцирует. В настоящее время перспектива крупной войны между Американской Империей и евразийскими странами выглядит довольно реалистичной, хотя было бы лучше, если бы США, Россия и Китай создали бы позитивный альянс. Чудеса иногда случаются, парадоксально, и люди работают на них. P.S. Данная статья была опубликована в канадской версии журнала «Global Research». Если вы сомневаетесь в её правдивости, а уровень владения английским позволяет – можете прочитать в оригинале и пройти по любой (или по всем) из зашитых в тексте ссылок. 