В субботу вечером, 30 июня, народного депутата от группы "Воля народа" Александра Пономарева забрали в одну из больниц Запорожья в тяжелом состоянии. Об этом пишет местное издание Сегодня .

Выяснилось, что когда нардеп находился в Бердянске, у него случился искренний приступ. Инцидент произошел еще в пятницу, 29 июня. Народного безотлагательно госпитализировали в одну из больниц Запорожья с предварительным диагнозом обширный инфаркт.

На данный момент подробностей о состоянии Пономарева пока нет.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Херсоне подожгли дом народного депутата Александра Спиваковского . По факту в Единый список досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

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