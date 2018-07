Спецслужбы США сомневаются в готовности Ким Чен Ына уничтожить ядерный потенциал Разведывательные службы США подозревают, что КНДР попытается скрыть информацию о количестве боеголовок, а также военные объекты по их разработке Представители спецслужб США, ссылаясь на недавно полученные доказательства, пришли к выводу, что Северная Корея не намерена полностью сдавать свои ядерные запасы и вместо этого рассматривает способы скрыть количество оружия, которое она имеет, и секретные производственные мощности. Фото: AFP Собранные после саммита 12 июня данные указывают на подготовку к обману США о количестве ядерных боеголовок в арсенале Северной Кореи, а также о существовании нераскрытых объектов, используемых для производства ядерных бомб, сказали чиновники, сообщает The Washington Post. Некоторые сотрудники разведки США по меньшей мере год считали, что количество боеголовок составляет около 65, но северокорейские чиновники заявляют о меньшем количестве. Северная Корея признала один завод по обогащению урана. Он находится в Йонбене в 60 милях к северу от Пхеньяна. По оценкам, здесь произведено ядерного материала по меньшей мере для 20 боеголовок. Между тем, северокорейцы также эксплуатировали секретный подземный объект по обогащению урана, известный как Кангсон, о котором впервые сообщалось в мае газетой The Washington Post. Этот объект в два раза мощнее, чем в Йонбене, считают чиновники. О нем разведке США известно с 2010 года. В последние годы Соединенные Штаты, используя спутники и хакеров, улучшили свою базу разведданных о КНДР. Северокорейские чиновники стремятся скрыть истинное количество своих объектов, а сотрудники разведки США считают, что существует не один тайный объект. Издание скрывает подробности по просьбе сотрудников разведки. В то время как Северная Корея в июне публично демонтировали основной объект по производству ядерного оружия в стране, публичных доказательств планов по демонтажу многих других объектов, связанных с производством ядерного и химического оружия, слишком мало, отмечает The Washington Post. Даже если обещания Северной Кореи были искренними, потребуются годы работы, в сопровождении беспрецедентного соглашения о предоставлении доступа внешним инспекторам, прежде чем США с уверенностью смогут сказать, что угроза нейтрализована. Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. Также, Дональд Трамп заявил, что благодаря его встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном мир избежал ядерной катастрофы. Добавим, в отчете SIPRI говорится, что КНДР за прошедший год существенно увеличила свой потенциал в сфере производства ядерного оружия. Вирус Petya разработали спецслужбы США, - СМИ

