Совет Европы требует расследовать набег на лагерь ромов во Львове без промедлений, отметил пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген. Совет Европы осудил нападения на ромов Фото: EPA "Мы осуждаем еще одно набег на ромов, о котором сообщала сегодня полиция. Мы в ужасе, на этот раз убили одного человека. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", – написал в Twitter пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген. #Ukraine: We condemn another attack on #Roma people, as reported by police today. We are horrified this time one person was killed. We expect a full and transparent investigation without delay. https://t.co/97tI5WuPvU — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 24 червня 2018 р. Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова совершено набег. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Полиция задержала семерых несовершеннолетних злоумышленников и 20-летнего организатора нападения. Им сообщили о подозрении.В прокуратуре Львовской области сообщали, что только к инциденту причастны 11 человек. Также там отмечали, что в результате нападения 24-летний молодой человек погиб от ножевых ранений, а еще трое людей, между которых 10-летний мальчик, были ранены.По данным издания ZAXID.NET, на лагерь напали участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь". Сайт сообщает, что как организатора нападения полиция задержала 20-летнего львовянина Андрея Тычку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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