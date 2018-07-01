Сегодня, 1 июля, в Украине заработали специальные правила округления сумм в чеках, которые будут оплачиваться наличными средствами, сообщает со ссылкой на .

Так, правила округления суммы в чеках были введены Национальным банком Украины с 1 июля и предусматривают прекращение оборота монет номиналом 1,2 и 25 копеек.

С сегодняшнего дня, суммы в чеках будут округлять за следующими формулами: сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Если же сумма заканчивается от 5 до 9, она будет округляться в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

К примеру, если сумма в чеке составляет 28,43 грн, то вам придется заплатить только 28,40 грн. Если же сумма составит 28,45, то придется заплатить 28,50 грн.

Обратим внимание, что правила оплаты будут касаться только наличного расчета.

Напомним, за 22 года с момента своего введения украинская гривна обесценилась в 14 раз. Об этом рассказал директор департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко.

Гривна стала национальной валютой Украины после проведения денежной реформы в 1996 году. За время своего обращения, банкнотный ряд национальной валюты несколько раз пополнялся новыми купюрами.

«Со времени проведения денежной реформы, банкнотный ряд в Украине пополнялся банкнотами новых номиналов. Действующий ныне ряд банкнот и монет является слишком большим и не вполне соответствует тем изменениям, которые произошли в стране за это время», — сообщил Зайвенко.

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