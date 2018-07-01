Боевики совершили четыре обстрелы из тяжелого вооружения

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Новотошковское, там стреляли из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

На Горловском направлении российские - в районе населенных пунктов Южное и Зайцево, а именно из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении под огнем боевиков оказались защитники Марьинки, Красногоровка, Авдеевки, Верхнеторецком, Песков, опытно и Новомихайловка.

За прошедшие сутки большого количества обстрелов получили защитники Мариупольского направлении. Обстреляли позиции в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово.

"Несмотря на принятое решение трехстороннего контактной группой в Минске по объявлению режима тишины по всей линии фронта начиная с 00.00 часов 1 июля 2018 боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток 2 раза открывали огонь по нашим защитникам", - отмечают в штабе.

На Горловском направлении обстреляли из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка, что на Луганском направлении.

Напомним, трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подтвердила приверженность всеобъемлющему и бессрочном режима прекращения огня на Донбассе начиная с 1 июля в связи с началом жатвы.