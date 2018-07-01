|Сутки в зоне боевых действий на Донбассе: 26 обстрелов, один ранен военный
|01.07.2018 09:49
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Боевики совершили четыре обстрелы из тяжелого вооруженияЗа прошедшие сутки, 30 июня, в зоне боевых действий на Донбассе один украинский военный получил ранение.
Фото: Александр Клименко / mil.gov.ua
На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Новотошковское, там стреляли из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
На Горловском направлении российские - в районе населенных пунктов Южное и Зайцево, а именно из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Донецком направлении под огнем боевиков оказались защитники Марьинки, Красногоровка, Авдеевки, Верхнеторецком, Песков, опытно и Новомихайловка.
За прошедшие сутки большого количества обстрелов получили защитники Мариупольского направлении. Обстреляли позиции в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово.
"Несмотря на принятое решение трехстороннего контактной группой в Минске по объявлению режима тишины по всей линии фронта начиная с 00.00 часов 1 июля 2018 боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток 2 раза открывали огонь по нашим защитникам", - отмечают в штабе.
На Горловском направлении обстреляли из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка, что на Луганском направлении.
Напомним, трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подтвердила приверженность всеобъемлющему и бессрочном режима прекращения огня на Донбассе начиная с 1 июля в связи с началом жатвы.