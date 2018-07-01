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Российский публицист Латынина о ЧМ 2018: Это весь мир думает, что это футбол. А для нас это nретья мировая война
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01.07.2018 09:57
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Пока Кремль побеждает в маленькой победоносной войне, которой
считает ЧМ 2018, "он обойдется без следующего Донбасса", отметила
российский публицист Юлия Латынина. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Чемпионат мира по футболу завершится в РФ 15
июля Фото: ЕРА В сообщении говорилось, что неудача действующих
чемпионов мира не была случайной: "На этой земле Германия развязала
две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв
мстили и будут мстить им".По словам Латыниной, этот твит
"прекрасно" характеризует "ту звериную серьезность, с которой
власть относится к футболу и вообще к спорту"."Это весь мир думает,
что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по
Никольской и пьют пиво, думают, что они приехали на футбол. А для
нас это nретья мировая война и победить в ней помогают духи
предков", – сказала журналистка.Она считает положительным то,
что для Кремля каждое спортивное мероприятие – это
сражение."Это хорошо, потому что пока Кремль может одерживать
победу в маленькой победоносной войне, не вставая с дивана с пивком
перед телевизором, где гоняют в футбол, он обойдется без следующего
Донбасса", – отметила Латынина.Чемпионат мира по футболу
проходит в 11 российских городах. Финальный матч состоится 15 июля.
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