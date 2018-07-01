|Пропажа футбольной команды в Таиланде: поиски продолжаются уже неделю
|01.07.2018 10:07
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Еще одна группа китайских спасателей сегодня прибыла к месту
поисков пропавшей в пещере юношеской футбольной команды на
территории провинции Чиенграй в Таиланде. Об этом сообщает со
ссылкой на Синьхуа.
Согласно имеющейся информации, пять представителей пекинского
спасательного центра Green boat окажут таиландской стороне помощь в
спасательных работах.
Поскольку в данном регионе постоянно идут дожди, многие участки
пещеры затоплены дождевой водой, в которой накапливается грязь и
видимость крайне низкая. Поисково-спасательные работы ранее
несколько раз прерывались, пропавшие люди до сих пор не
найдены.