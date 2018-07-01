Еще одна группа китайских спасателей сегодня прибыла к месту поисков пропавшей в пещере юношеской футбольной команды на территории провинции Чиенграй в Таиланде. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.





Согласно имеющейся информации, пять представителей пекинского спасательного центра Green boat окажут таиландской стороне помощь в спасательных работах.



23 июня 12 футболистов-юниоров и тренер пропали после того, как отправились "в экспедицию" по пещере на территории одного из национальных парков Таиланда. В поисках футбольной команды участвует большое число групп спасателей из Таиланда и ряда других стран.

Поскольку в данном регионе постоянно идут дожди, многие участки пещеры затоплены дождевой водой, в которой накапливается грязь и видимость крайне низкая. Поисково-спасательные работы ранее несколько раз прерывались, пропавшие люди до сих пор не найдены.



Согласно сообщениям, общая протяженность данной горной пещеры превышает 10 км, это - четвертая по протяженности пещера Таиланда. Она до сих пор не была никем полностью пройдена в силу сложности ее топографии.

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