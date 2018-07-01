В воскресенье, 1 июля, спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области Роман Храпатый в эфире NEWSONE заявил, что последствия сильного ливня спасатели ликвидировали весь день субботы, 30 июня.

"На данный момент для проведения работ по откачиванию воды в Чернигове привлечена одна единица спецтехники и пять человек личного состава, которые работаю в частном секторе. На протяжении минувшего дня к проведению работ привлекалось 18 единиц техники, 13 мотопомп, 69 человек личного состава. Было откачано около 7 тысяч кубометров воды. На лодках было эвакуировано 16 человек, трех из них передали медикам", - сказал он.

По его словам, власти Чернигова приняли решение об отселении жильцов дома по улице Текстильщиков, 23, где проживает 57 человек. 15 жильцов доставили к родственникам, еще 26 - расселили в общежитии.

Как сообщал svodka.net ранее, из-за непогоды в Украине в Чернигове подтоплены почти 90 частных домовладений , медикам передали трех человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира