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Командующий ВМС Воронченко: В стране идет война, на победу должно работать все государство, и военные, и гражданские
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01.07.2018 10:12
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Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отметил, что гражданский
вертолет Ка-226, который был восстановлен во Львовской области и
передан бригаде морской авиации, может использоваться в зоне
проведения операции Объединенных сил. Воронченко предполагает, что
восстановленный вертолет "будет стоять на крыле" через две недели
Фото: ВМС ЗС України / Facebook Так он прокомментировал передачу
дислоцированной в Николаевской области бригады морской авиации ВМС
отремонтированного во Львовской области вертолета Ка-226."Тем, кто
говорит: "Ой, это же вертолет для гражданских нужд", напомню: в
стране идет война, на победу должно работать все государство, и
военные, и гражданские", – сказал Воронченко.Командующий ВМС
подчеркнул, что вертолет Ка-226 – универсальный."Он может
действовать на море, садиться на палубу корабля, использоваться для
поисково-спасательных действий, эвакуировать раненых в зоне
проведения операции Объединенных сил. Сейчас проводим регламентные
работы, планируем, что через две недели он будет "стоять на
крыле", – отметил Воронченко.
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