Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отметил, что гражданский вертолет Ка-226, который был восстановлен во Львовской области и передан бригаде морской авиации, может использоваться в зоне проведения операции Объединенных сил. Воронченко предполагает, что восстановленный вертолет "будет стоять на крыле" через две недели Фото: ВМС ЗС України / Facebook Так он прокомментировал передачу дислоцированной в Николаевской области бригады морской авиации ВМС отремонтированного во Львовской области вертолета Ка-226."Тем, кто говорит: "Ой, это же вертолет для гражданских нужд", напомню: в стране идет война, на победу должно работать все государство, и военные, и гражданские", – сказал Воронченко.Командующий ВМС подчеркнул, что вертолет Ка-226 – универсальный."Он может действовать на море, садиться на палубу корабля, использоваться для поисково-спасательных действий, эвакуировать раненых в зоне проведения операции Объединенных сил. Сейчас проводим регламентные работы, планируем, что через две недели он будет "стоять на крыле", – отметил Воронченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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