|В Австрии десятки тысяч протестовали против 60-часовой рабочей недели
|01.07.2018 10:13
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По данным полиции, в митинге приняли участие 80 000 человек, профсоюзы заявили о 100 000 участниковВ Вене прошла многотысячная акция протеста против планов правительства Австрии увеличить допустимую продолжительность рабочего дня до 12:00, а рабочей недели - до 60 часов.
Фото: dpa
Правительство Австрии намерено увеличить разрешенную продолжительность рабочего дня. Эти планы вывели на улицы Вены десятки тысяч человек, сообщает DW.
Нынешняя акция протеста стала первой в стране после того, как в конце 2017 канцлером Австрии стал Курц.
Фото: twitter.com/BernhardCsengel
Возглавляемое им правительство рассматривает ослабление в продолжительности рабочего времени как мера, благодаря которому предприятия получат большую "гибкость". Соответствующий законопроект должен быть выставлен на голосование в австрийском парламенте в ближайший четверг, 5 июля.
К настоящему моменту стандартная продолжительность рабочего дня в Австрии составляет 8:00, а рабочей недели - 40 часов. Но уже сейчас предприятия имеют право занимать своих сотрудников в течение десяти часов в день и до 50 часов в неделю.
Под давлением оппозиции правительство смягчило нормы ранее подготовленного законопроекта, отдав увеличение рабочего времени на суждение работодателя.