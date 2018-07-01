По данным полиции, в митинге приняли участие 80 000 человек, профсоюзы заявили о 100 000 участников

Правительство Австрии намерено увеличить разрешенную продолжительность рабочего дня. Эти планы вывели на улицы Вены десятки тысяч человек, сообщает DW.

Нынешняя акция протеста стала первой в стране после того, как в конце 2017 канцлером Австрии стал Курц.

Фото: twitter.com/BernhardCsengel

Возглавляемое им правительство рассматривает ослабление в продолжительности рабочего времени как мера, благодаря которому предприятия получат большую "гибкость". Соответствующий законопроект должен быть выставлен на голосование в австрийском парламенте в ближайший четверг, 5 июля.

К настоящему моменту стандартная продолжительность рабочего дня в Австрии составляет 8:00, а рабочей недели - 40 часов. Но уже сейчас предприятия имеют право занимать своих сотрудников в течение десяти часов в день и до 50 часов в неделю.

Под давлением оппозиции правительство смягчило нормы ранее подготовленного законопроекта, отдав увеличение рабочего времени на суждение работодателя.