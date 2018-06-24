нельзя отдавать Украину России или ослаблять давление на Москву, поскольку взамен Кремль ничего не может предложить и такой шаг станет усилением , которая будет требовать поблажек в других местах.

Об этом "" заявил дипломат, знаток фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара, передает .

По его словам, по Украине теоретически возможен какой-то компромисс - вероятно, относительно миротворцев.

"Мы знаем о слухах, что Трамп (президент Дональд Трамп, - ред.) сказал, что Крым скорее российский, потому что там по-русски говорят. Я серьезно бы их не воспринимал, потому что есть Конгресс , который не позволит нарушить международное право и абсолютно логичную позицию Соединенных Штатов в этом вопросе", - сказал он.

Хара добавил, что теоретически могут быть какие-то подвижки по Донбассу - за счет увеличения давления на Украину, а не на Россию.

"Если мы говорим с точки зрения реальной политики, подход, когда великие нации с большим военным и прочим потенциалом решают за маленькие нации, договариваются о каких-то общих правилах, подошел бы Трампу", - отметил он.

Дипломат уточнил, что президент с симпатией относится ко всяким диктаторам, авторитарным лидерам. Так, уже пошутили, что после 40 минут общения с Ким Чен Ыном Трамп сказал, что у него с ним сложились хорошие отношения, и тот - вполне способный молодой человек. А за действительно 500 дней пребывания во власти Трамп не смог выстроить нормальные отношения со странами, которые были союзниками в течение десятков лет.

"Будем надеяться, что команда по вопросам национальной безопасности - в частности [советник Джон] Болтон и [министр обороны Джеймс] Мэттис - сможет убедить Трампа, что договориться с Россией над головой Украины не является правильным путем. Даже с точки зрения категорий реальной политики России нельзя", - подытожил Хара.

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