Сеть шокировали фото истощенного украинского политзаключенного Владимира Балуха после более чем 90 дней голодовки.

Активист появился на публике в пятницу, 22 июня, на заседании «Раздольненского районного суда», где его допрашивали в качестве подсудимого.

«Это один и тот же человек. Фото слева: крымчанин Владимир Балух до тюрьмы. Фото справа: Владимир Балух в зале суда 22.06.18 — на 96-й день голодовки протеста», — написал в Facebook журналист Андрей Клименко.

В свою очередь экс-политзаключенный Геннадий Афанасьев призвал сравнить фото активиста тем, кто не верит, что он голодает.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала фото похудевшего Балуха «шокирующим».

«Держись, Володя, ты нужен стране живым. Мы прилагаем все усилия, чтобы вытащить тебя из застенок», — написала она под снимком.

22 июня Балух объявил, что переходит на сухую голодовку.

Напомним, 16 января 2018 года «Раздольненский районный суд» приговорил фермера Балуха, поднявшего над своим домом украинский флаг, к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей по обвинению в якобы «хранении боеприпасов».

14 марта 2018 года «Верховный суд Крыма» изменил в части наказания приговор «Раздольненского райсуда» Балуху, уменьшив ему срок наказания на 2 месяца.

19 марта активист объявил бессрочную голодовку, протестуя против незаконного приговора.

Кроме того, 22 августа 2017 года в Крыму против Балуха возбудили еще одно уголовное дело якобы за набег на начальника Раздольненского ИВС, который сам оскорблял и ударил украинца. Балуха обвинили по ч.2 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

15 июня «Раздольненский районный суд» продлил меру пресечения активисту в виде содержания под стражей до 14 августа.

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