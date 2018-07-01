Крайний год Леди Гага удивляла и волновала своих поклонников. Но дело вовсе не в эпатажных выходках певицы, к которым все уже давно привыкли, сообщает со ссылкой на .

Наоборот - долгие месяцы поп-дива вела необыкновенный спокойный и осторожный образ жизни. Возможно, виной всему проблемы со здоровьем, из-за которых она даже отменила несколько концертов. Однако еще одной версии необычного поведения поп-дивы многие называют кризис и депрессию.

И все же, кажется, Леди Гаге удалось преодолеть все трудности. За последние пару недель она несколько раз появлялась на публике и захватывала фанатов своими яркими образами. Одним из самых запоминающихся стал наряд певицы для MTV Movie & TV Awards 2018. Для выхода в свет она выбрала прозрачную черную юбку и сексуальный красный корсет, который подчеркнул ее изящной фигуре.Вместе с тем стоит отметить, что ранее Леди Гага снялась в фильме "Рождение звезды" с Брэдли Купером. Она исполнила роль, которую ранее играла сама Барбара Стрейзанд. На днях вышел трейлер на новую картину "Рождение звезды" ("A star is born")

Для певицы роль в этой ленте стала дебютной, а вот Брэдли Купер впервые попробовал свои силы в качестве режиссера. Сюжет построен вокруг истории любви певца и его протеже. Главные роли исполнил сам Брэдли Купер и Леди Гага. По фильму знаменитый певец выводит свою любимую на сцену, после чего она становится невероятно популярной.

Картина не является новинкой - это ремейк одноименного фильма 1976 с Барбарой Стрейзанд. Однако и этот фильм был ремейком ленты 1937 с Джанет Гейнорм и версии 1954 с Джуди Гарленд.

Изюминкой этого ремейка стало исполнение всех песен непосредственно во время съемок, но не в студии. На таком решении настояла Леди Гага и для этого они с Брэдли Купером вместе выступали на крупных фестивалях Coachella and Glastonbury.

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