Бывший министр обороны Украины Евгений Марчук рассказал, что во время конфликта с РФ за украинский остров Тузла в США полуофициально обращали внимание на текст Будапештского меморандума, где говорится не о "гарантиях" а о "заверениях" в безопасности Украины. Марчук: Ситуация с Будапештским меморандумом не так проста, как кажется на первый взгляд Фото предоставлено телеканалом NewsOne "Ситуация с этим меморандумом не так проста, как кажется на первый взгляд. Я испытал это на себе, когда был министром обороны и Россия в октябре 2003 года затеяла крайне опасную тузлинского авантюру. Тогда мы были очень близко к военному столкновению... Некоторую слабость текста меморандума я физически ощутил именно тогда, во время Тузлы", – написал он.По словам экс-министра, украинская стороны зондировала позиции некоторых подписантов меморандума."Некоторые влиятельные американские комментаторы, в частности, некоторые бывшие послы США в Украине, тогда полуофициально, а сейчас как политологи обратили и обращают наше внимание на следующее. Во-первых в англоязычном оригинале текста меморандума ни в его названии, ни в самом тексте ни разу не употребляется слово "гарантии – guarantees". Тем более, нет словосочетания "дают гарантии"... И в названии и в тексте в основном используется формула "заверения – assurances" – Memorandum on Security Assurances", – пояснил Марчук.Он отметил, что письменные заверения ядерных государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН приобретают значение "гарантий", следовательно в Верховной Раде документ называется: "Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия".Экс-министр добавил, что в статье 2 меморандума говорится, что РФ, Великобритания и США подтверждают свое обязательство воздерживаться "от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины"."В этой статье единственный раз в меморандуме употребляется словосочетание "подтверждают свое обязательство – reaffirm their obligation". Это очень важный момент, его не хотят замечать скептики. Во-первых подписанты "подтверждают свое обязательство" и далее по тексту. И что очень важно, что "никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины"... То есть не только ядерное, о чем говорил [глава МИД РФ] Сергей Лавров... На мой взгляд, это ключевая статья меморандума. Украина плохо использует ее в дискуссиях", – подчеркнул он.Экс-министр отметил, что Россия грубо нарушила статьи меморандума и весь мир об этом знает, а к другим подписантам документа формальных претензий нет."Что предполагали подписанты меморандума для случая, когда Украине будет угрожать опасность, тем более, со стороны одного из подписантов... Статья 6: "Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации...". Вот и все. Консультации! То есть переговоры. Поэтому (если немного упрощенно), американские скептики говорят: "Мы же меморандум не нарушали Нет. Ничем Украине не угрожали? Нет. Мы и тогда и сейчас подтверждаем наши заверения вашей безопасности, территориальной целостности и нерушимости границ Украины". Заверения! То есть все, как предусмотрено в меморандуме", – рассказал Марчук.Он добавил, что у Украины есть все основания ставить вопрос о включении в нормандский формат США."В нынешнем нормандском формате (Н-4) уже сейчас есть три подписанта меморандума, это – Франция, Россия и Украина. Было бы очень хорошо, если бы президент США Дональд Трамп во время ближайшей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки сказал, что он, как президент страны – подписанта меморандума, просто принял такое решение. И будут они проводить консультации, то есть переговоры, как и предусмотрено этим меморандумом. Может, тогда и Великобритания попросится в такую компанию. Вот только кто бы подсказал такую идею Трампу? Может, кто-то из Украины?" – подытожил Марчук. https://www.facebook.com/marchuk.yevgen/posts/1778664138879411 Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.Переговоры лидеров лидеров США и РФ состоятся 16 июля. Глава Белого дома, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен начать жить дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных результатов от встречи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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