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Бывший министр обороны Украины Евгений Марчук рассказал, что во
время конфликта с РФ за украинский остров Тузла в США
полуофициально обращали внимание на текст Будапештского
меморандума, где говорится не о "гарантиях" а о "заверениях" в
безопасности Украины. Марчук: Ситуация с Будапештским
меморандумом не так проста, как кажется на первый взгляд Фото
предоставлено телеканалом NewsOne "Ситуация с этим меморандумом не
так проста, как кажется на первый взгляд. Я испытал это на себе,
когда был министром обороны и Россия в октябре 2003 года затеяла
крайне опасную тузлинского авантюру. Тогда мы были очень близко к
военному столкновению... Некоторую слабость текста меморандума я
физически ощутил именно тогда, во время Тузлы", – написал
он.По словам экс-министра, украинская стороны зондировала позиции
некоторых подписантов меморандума."Некоторые влиятельные
американские комментаторы, в частности, некоторые бывшие послы США
в Украине, тогда полуофициально, а сейчас как политологи обратили и
обращают наше внимание на следующее. Во-первых в англоязычном
оригинале текста меморандума ни в его названии, ни в самом тексте
ни разу не употребляется слово "гарантии – guarantees". Тем
более, нет словосочетания "дают гарантии"... И в названии и в
тексте в основном используется формула "заверения –
assurances" – Memorandum on Security Assurances", – пояснил
Марчук.Он отметил, что письменные заверения ядерных государств,
постоянных членов Совета Безопасности ООН приобретают значение
"гарантий", следовательно в Верховной Раде документ называется:
"Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением
Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия".Экс-министр
добавил, что в статье 2 меморандума говорится, что РФ,
Великобритания и США подтверждают свое обязательство воздерживаться
"от угрозы силой или ее применения против территориальной
целостности или политической независимости Украины, и никакое их
оружие никогда не будет использоваться против Украины"."В этой
статье единственный раз в меморандуме употребляется словосочетание
"подтверждают свое обязательство – reaffirm their obligation".
Это очень важный момент, его не хотят замечать скептики. Во-первых
подписанты "подтверждают свое обязательство" и далее по тексту. И
что очень важно, что "никакое их оружие никогда не будет
использоваться против Украины"... То есть не только ядерное, о чем
говорил [глава МИД РФ] Сергей Лавров... На мой взгляд, это ключевая
статья меморандума. Украина плохо использует ее в
дискуссиях", – подчеркнул он.Экс-министр отметил, что Россия
грубо нарушила статьи меморандума и весь мир об этом знает, а к
другим подписантам документа формальных претензий нет."Что
предполагали подписанты меморандума для случая, когда Украине будет
угрожать опасность, тем более, со стороны одного из подписантов...
Статья 6: "Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки
будут проводить консультации...". Вот и все. Консультации! То есть
переговоры. Поэтому (если немного упрощенно), американские скептики
говорят: "Мы же меморандум не нарушали Нет. Ничем Украине не
угрожали? Нет. Мы и тогда и сейчас подтверждаем наши заверения
вашей безопасности, территориальной целостности и нерушимости
границ Украины". Заверения! То есть все, как предусмотрено в
меморандуме", – рассказал Марчук.Он добавил, что у Украины
есть все основания ставить вопрос о включении в нормандский формат
США."В нынешнем нормандском формате (Н-4) уже сейчас есть три
подписанта меморандума, это – Франция, Россия и Украина. Было
бы очень хорошо, если бы президент США Дональд Трамп во время
ближайшей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки
сказал, что он, как президент страны – подписанта меморандума,
просто принял такое решение. И будут они проводить консультации, то
есть переговоры, как и предусмотрено этим меморандумом. Может,
тогда и Великобритания попросится в такую компанию. Вот только кто
бы подсказал такую идею Трампу? Может, кто-то из Украины?" –
подытожил Марчук.
https://www.facebook.com/marchuk.yevgen/posts/1778664138879411
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно
документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и
США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и
границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины
любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали
не оказывать на Киев экономического давления. В
обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под
меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины
Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон
и премьер Великобритании Джон Мейджор.Россия в 2014
году нарушила условия меморандума, аннексировав
Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.Переговоры
лидеров лидеров США и РФ состоятся 16 июля. Глава Белого
дома, комментируя предстоящую встречу, заявил, что "мир должен
начать жить дружно".Вице-президент США Майк Пенс отмечал, что
Трамп намерен обсудить с Путиным возможное вмешательство
Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, военное набег РФ в
Украину, войну в Сирии, а также экономические отношения Соединенных
Штатов и России.Советник президента США по нацбезопасности Джон
Болтон признавался, что Белый дом не ожидает конкретных
результатов от встречи.
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