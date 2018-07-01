Украинцы, проживающие в оккупированном Крыму смогут получать загранпаспорта в Херсонской области, пишет со ссылкой на .

Об этом стало известно из нового сообщения представительства Президента Украины в Крыму. В нем отмечается, что крымчане, сохранившие украинские паспорта, получат возможность оформлять загранпаспорта в Олешковской районной государственной администрации Херсонской области.

Теперь там появился новый кабинет предоставления админуслуг, который будет прицельно заниматься этой задачей.

«В Олешковской районной государственной администрации Херсонской области открылся кабинет предоставления административных услуг в котором граждане Украины, проживающие на ВОТ Украины в Крыму могут получать паспорта граждан Украины для выезда за границу», — отмечается в сообщении представительства.

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