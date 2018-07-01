Украинцы должны называть Россию Московией. Такое мнение в эфире ObozTV 15 июня высказала украинская писательница Лариса Ницой.

"Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название "Русь".

Они ведь были московитами... Но Русь – это наше.

У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы – те, кто украли. Они у нас стырили все... Мы с вами русские на самом деле, а они – московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь.

Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ – мы сегодня Германия", – заявила Ницой.

По ее словам, окончательную русификацию московитов провела императрица Екатерина II.

"Нам все равно, как они считают, нам главное, как украинцы считают. Мы на Китай говорим "Китай", но китайцы используют свое название", – подчеркнула Ницой.