Королевский монетный двор Канады выпустил монету с кусочком
настоящего метеоритом в честь юбилея создания астрономического
союза Канады. Монета посвящена годовщине создания Королевского
астрономического союза Канады Фото: AvSpaceMuseum / Twitter Монета
посвящена 150-летию создания Королевского астрономического союза
Канады. В ней находятся кусочки из 44-тонного железного метеорита,
упавшего в Аргентине. Возраст металлической породы, из которой
состоит метеорит, достигает миллиардов лет.Номинальная стоимость
серебряной монеты весом 31,39 грамма – 20 долларов, однако
продаваться она будет по цене в 150 канадских долларов. В продажу
монета поступит в сентябре 2018 года серией в 5,5 тыс. штук.На
монете изображен летящий метеорит и ближайшая к Земле галактика
Андромеды.В верхней части монеты показали солнечное затмение,
которое жители Ванкувера могли наблюдать в августе 2017 года. А
ниже изобразили кратер Маникуаган, расположенный в Квебеке, который
образовался 214 млн лет назад в результате удара астероида о землю.
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