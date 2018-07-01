Королевский монетный двор Канады выпустил монету с кусочком настоящего метеоритом в честь юбилея создания астрономического союза Канады. Монета посвящена годовщине создания Королевского астрономического союза Канады Фото: AvSpaceMuseum ‏/ Twitter Монета посвящена 150-летию создания Королевского астрономического союза Канады. В ней находятся кусочки из 44-тонного железного метеорита, упавшего в Аргентине. Возраст металлической породы, из которой состоит метеорит, достигает миллиардов лет.Номинальная стоимость серебряной монеты весом 31,39 грамма – 20 долларов, однако продаваться она будет по цене в 150 канадских долларов. В продажу монета поступит в сентябре 2018 года серией в 5,5 тыс. штук.На монете изображен летящий метеорит и ближайшая к Земле галактика Андромеды.В верхней части монеты показали солнечное затмение, которое жители Ванкувера могли наблюдать в августе 2017 года. А ниже изобразили кратер Маникуаган, расположенный в Квебеке, который образовался 214 млн лет назад в результате удара астероида о землю. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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