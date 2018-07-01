В Киеве умер прежний народный депутат Украины Владимир Заплатинский. Об этом в сети Facebook написал прежний мэр Николаева Владимир Гуллер, передает

"После тяжелой болезни в Киеве, ушел из жизни мой друг... (Бывший - ред.) народный депутат Украины Владимир Заплатинский", - говорится в сообщении.

Как сообщал в 2017 году депутат нескольких созывов Верховной Рады Украины от Крыма, бизнесмен Лев Миримский неожиданно умер в возрасте 57 лет.

Напомним, что в 2017 году скончался народный депутат от "Народного фронта" Петр Ванат.

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