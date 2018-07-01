В Украине банкам запретили пересчитывать валютные кредиты задним числом. Это запрещено даже если финансовое учреждение потеряло деньги.

Соответствующую правовую позицию выдала Большая палата Верховного суда по делу №750/8676/15-ц, в котором финучреждение пыталось получить с заемщика выплату курсовой разницы по ранее предоставленному валютному кредиту, передает со ссылкой на .

Заем изначально был валютным - человек получил от кредитора чуть больше $58 тыс., и не смог их выплатить. Дальше все как всегда: возник долг, и банк отправился за ним в суд, но почему-то потребовал в исковом заявлении выплату не в долларах, а в гривне - оценил задолженность в нацвалюте. Была осень 2014 года и финучреждение вышло на 523,1 тыс. грн, заложив курс почти в 9 грн./$. И выиграло дело. Но проблемы начались потом: когда банкиры не смогли оперативно взыскать задолженность с заемщика. Исполнительная служба медлила, однако банк решил отыграться не на ней, а на должнике: уже в марте 2015 г. он подал в суд иск с увеличенной суммой ущерба = на 481,3 тыс. грн., то есть общим объемом 1 млн. грн. На этот раз был заложен курс 17,2 грн./$.

"К сожалению, это привычная история для исполнения судебных решений в Украине - их можно дожидаться месяцами и даже годами. Но человеку это сыграло на руку - сумма его долга начала обесцениваться. И именно на это упирал банк, когда в новом иске пересчитал сумму задолженности по повышенному курсу, ссылаясь на затягивание взыскания. Однако высший суд сразу же отмел его доводы, причем с совершенно приемлемой и понятной логикой - как только банк в первом иске пересчитал валютный кредит в гривну, он перевел отношения с клиентом в гривневую плоскость. И больше не имеет право ничего пересчитывать по курсу. Как этот банк, так и все остальные, применяющие подобные приемы", - объяснил журналистам ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Все, что кредитор может требовать в подобной ситуации - это начисления 3% плюс индекс инфляции за время, что истекло.

Вообще же попытаться пересчитать валютный долг задним числом - привычная история для многих украинских банков в 2014-2015 годы. Но чаще всего иски в подобных ситуациях подавали заемщики, которые пытались оспорить действия кредитора.

"Банк действительно допустил ошибку - нельзя было изначально требовать возмещения в гривне. Но теперь пойти на попятную не получится. Верховный суд не прощает таких ошибок", - отметил в беседе с UBR.ua управляющий партнер ЮФ "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

Правда, сразу заметил, что новых судебных споров по пересчету валютных кредитов в гривну за последние годы было совсем немного. Большинство автокредитов в долларах и евро уже выплатили - ведь в разгар кризиса физлицам в нашей стране было запрещено оформлять новые валютные кредиты, и люди только выплачивают старые. Продолжают платить кредиторам в СКВ преимущественно ипотеку, которая выдавались на 20-30 лет.

"Те, кто сразу начал испытывать финансовые трудности давно подписали с банками программы по реструктуризации и перевели займы в гривну - можно сказать, что им повезло, поскольку сбросили с себя это "курсовое ярмо". Но только тем, кто обрел почву под ногами и больше не оступался: тогда действительно можно было добиться от банка и конвертации кредита и даже списаний по 50%. Людям же, у которых ухудшалась финансовая ситуация и кто снова нарушал условия реструктуризаций - не посчастливилось. Они платили огромные неустойки. В итоге получали условия даже хуже, чем до всех поблажек. Банки очень сильно наказывали и продолжают наказывать тех, кто нарушают условия реструктуризаций", - резюмировал Можаев.

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